سعد سمير أحدث المصابين.. 5 نجوم في "مستشفى الأهلي"

تلاحق الإصابات القوية لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وكان آخرهم سعد سمير، مدافع الفريق الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، خلال مشاركته في مباراة بلايتنيوم بطل زيمبابوي بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "الوطن سبورت" الإصابات القوية التي ضربت لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

سعد الدين سمير

صدمة جديدة لجماهير القلعة الحمراء بعد تأكد إصابة اللاعب بقطع في وتر أكيليس، ليتأكد غيابه 8 أشهر بسبب تلك الإصابة، وجاءت إصابة مدافع الأهلي خلال مباراة بلايتنيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

محمد محمود

في 23 أكتوبر الماضي، تأكد غياب محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، فترة جديدة عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بعد تكرار إصابة الصليبي مرة أخرى، ليتواصل غياب اللاعب الشاب الذي أعلن رضاءه بقضاء الله، بعد تكرار إصابة الصليبي.

كريم نيدفيد

يتواصل غياب كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، منذ بداية الموسم الحالي، بسبب مزق في غضروف الركبة، ولم يتحدد موعد عودته بشكل نهائي، ولايزال اللاعب خارج حسابات الفريق الأحمر طوال تلك الفترة.

رمضان صبحي

في 18 ديسمبر الجاري، أعلن الأهلي إصابة رمضان صبحي، بتمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه حلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن يستمر غيابه لعدة أسابيع أخرى.

حمدي فتحي

جاءت إصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، خلال وجوده بالمعسكر الأخير لمنتخب مصر قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاءت الإصابة بعد أن كان يعيش اللاعب أفضل حالاته ليغيب 6 أشهر عن الملاعب، ويفقد أصحاب الرداء الأحمر قوة كبيرة في منتصف الملعب.