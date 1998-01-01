اختيارات الوطن سبورت

رسميا| أحمد كشري مديرا فنيا لـ"الترسانة"
أنهى مسؤلو مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد إتفاقهم مع أحمد عبدالمنعم كشري المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم
استقالة علاء نوح من تدريب المحلة
اعتذر علاء نوح، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، لمسئولي مجلس الإدارة عن استكمال مهمته مع الفريق بعد توقيع العقود بثلاثة أيام لإصرارهم علي التدخل في تعيين
طنطا يفتح باب الرحيل أمام جميع لاعبيه
يعقد مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة عرض مصر المقاصة الخاص بشراء الثنائى محمود غالى ومحمد مرسى.
عبد الناصر محمد يقترب من قيادة طنطا في المظاليم
دخل نادي طنطا في مفاوضات مع عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لكفر الشيخ، حيث تلقي اتصال هاتفي من احد مسئولي طنطا وطرح عليه الامر.