اختيارات الوطن سبورت

أزمة قبل لقاء الأهلي والأسيوطي بسبب رش أرضية الملعب

دخل مسئولي الأهلي والأسيوطي في أزمة قبل مباراة الفريقين التي ستقام بعد قليل في كأس مصر، حيث طلب الأهلي رش الملعب دون الرجوع إلى الأسيوطي.