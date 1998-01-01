اختيارات الوطن سبورت

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الأسيوطي يحقق المفاجأة ويطيح بالأهلى من كأس مصر

الأسيوطي يحقق المفاجأة ويطيح بالأهلى من كأس مصر
الأسيوطي يحقق أول فوز في تاريخه أمام الأهلي

الأسيوطي يحقق أول فوز في تاريخه أمام الأهلي
خروج الأهلي من الكأس تقلص فرص الزمالك في التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل

خروج الأهلي من الكأس تقلص فرص الزمالك في التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل
إصابة واعتراضات تحكيمية في شوط سلبي بين الأهلي والأسيوطي

إصابة واعتراضات تحكيمية في شوط سلبي بين الأهلي والأسيوطي
«ميدو» يطلب ضم «شيكابالا» لفريقه الجديد.. ويؤكد :«حان الوقت لتجربة جديدة»

«ميدو» يطلب ضم «شيكابالا» لفريقه الجديد.. ويؤكد :«حان الوقت لتجربة جديدة»
خروج «أجايي» للإصابة.. ونزول «صلاح محسن» بدلاً منه

خروج «أجايي» للإصابة.. ونزول «صلاح محسن» بدلاً منه
خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الأسيوطي

خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الأسيوطي
البدري ينفعل على محارب خلال مباراة الأسيوطي

البدري ينفعل على محارب خلال مباراة الأسيوطي
لاعبو ليفربول يكرمون «صلاح» على طريقتهم

لاعبو ليفربول يكرمون «صلاح» على طريقتهم
رسميا..الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة محمد صلاح

رسميا..الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة محمد صلاح

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بالفيديو| بركات يوجه رسالة لحسام غالي عبر "الوطن سبورت"

بالفيديو| بركات يوجه رسالة لحسام غالي عبر "الوطن سبورت"
مرتضى يتربص بـ«أولاد الزمالك»: أولهم شيكابالا وأخرهم محمد إبراهيم

مرتضى يتربص بـ«أولاد الزمالك»: أولهم شيكابالا وأخرهم محمد إبراهيم
30 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

30 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة
زي النهاردة| «الثعلب» يقود الزمالك للفوز على الأهلي في القمة 29

زي النهاردة| «الثعلب» يقود الزمالك للفوز على الأهلي في القمة 29

أخبار محلية
بالفيديو| أحمد الشناوى يبدأ جلسات العلاج الطبيعى فى ألمانيا

بالفيديو| أحمد الشناوى يبدأ جلسات العلاج الطبيعى فى ألمانيا

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خالد مرتجي رئيساً لبعثتي الأهلي في الإمارات وأوغندا

خالد مرتجي رئيساً لبعثتي الأهلي في الإمارات وأوغندا

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وديا.. منتخب الشباب يتعادل سلبيا أمام ليبيا

تعادل منتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي سلبيا بدون أهداف أمام منتخب ليبيا في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على استاد بوسعيد.

أزمة قبل لقاء الأهلي والأسيوطي بسبب رش أرضية الملعب

دخل مسئولي الأهلي والأسيوطي في أزمة قبل مباراة الفريقين التي ستقام بعد قليل في كأس مصر، حيث طلب الأهلي رش الملعب دون الرجوع إلى الأسيوطي.

حارس الداخلية يرد على اتهامه بالهروب أمام المصري

رد محمود الغرباوي حارس مرمى فريق الداخلية على تصريحات مدربه علاء عبدالعال والتي ألمح فيها بالأمس لهروب اللاعب وإدعاء الإصابة في ختام بطولة الدوري أمام المصري.

تعرف على موعد اختبارات الناشئين بالمقاولون

اجتمع الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مع مدربي القطاع، اليوم الإثنين، بمقر مكتبه لمناقشة الاستعداد لاختبارات الناشئين.

مدافع ستوك: "وضعت صلاح تحت سيطرتي.. فخور بذلك"

غيابات بالجملة في صفوف بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

بالفيديو| 5 أهداف لـ«صلاح» تنافس هدف نسائي على الأجمل في موسم ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، فتح باب التصويت لجوائز الموسم الحالي 2017-2018، في الريدز، والتي يتصدرها المصري محمد صلاح، المتألق مع الفريق في الموسم الجار

مدرب أتلتيكو مدريد يحذر لاعبيه من مباراة الأرسنال

شدد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأسباني، علي أهمية مباراة الخميس القادم أمام أرسنال الإنجليزي، قائلاً "الخميس مباراة مثيرة للغاية بالنسبة ل

كواليس صفقة رئيس نادى الزمالك وتركى آل الشيخ فى السعودية لحل أزمة «السعيد»

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الإصابات تطارد نجوم المونديال.. ونصيب الأسد لمجموعة مصر

الدرجة الثانية
رسميا| أحمد كشري مديرا فنيا لـ"الترسانة"

رسميا| أحمد كشري مديرا فنيا لـ"الترسانة"

أنهى مسؤلو مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد إتفاقهم مع أحمد عبدالمنعم كشري المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم

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استقالة علاء نوح من تدريب المحلة

استقالة علاء نوح من تدريب المحلة

اعتذر علاء نوح، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، لمسئولي مجلس الإدارة عن استكمال مهمته مع الفريق بعد توقيع العقود بثلاثة أيام لإصرارهم علي التدخل في تعيين

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طارق السيد يشيد بـ"أشرف محمد" لاعب المنيا الجديد

طارق السيد يشيد بـ"أشرف محمد" لاعب المنيا الجديد

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طنطا يفتح باب الرحيل أمام جميع لاعبيه

طنطا يفتح باب الرحيل أمام جميع لاعبيه

يعقد مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة عرض مصر المقاصة الخاص بشراء الثنائى محمود غالى ومحمد مرسى.

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عبد الناصر محمد يقترب من قيادة طنطا في المظاليم

عبد الناصر محمد يقترب من قيادة طنطا في المظاليم

دخل نادي طنطا في مفاوضات مع عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لكفر الشيخ، حيث تلقي اتصال هاتفي من احد مسئولي طنطا وطرح عليه الامر.

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أخبار عربية وأفريقية
مجموعة مصر| بالصور.. السعودية تستعد لمونديال روسيا على ملعب «جولف»

مجموعة مصر| بالصور.. السعودية تستعد لمونديال روسيا على ملعب «جولف»

خصص خوان انطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، اليوم، حصة تدريبية صباحية للاعبي المنتخب على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي ضمن معسكره الإعدادي المقام

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أهلي «مؤمن» يلتقي الفيصلي «صالح»

أهلي «مؤمن» يلتقي الفيصلي «صالح»

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صحيفة سعودية: رمضان صبحي على أعتاب الوحدة

صحيفة سعودية: رمضان صبحي على أعتاب الوحدة

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تنس| «هاليب» تحافظ على صدارة التصنيف.. و«بارمونتييه» تحقق أعلى تحسن في الترتيب

"الطاولة" يتلقي الخسارة الثانية على التوالي بمونديال الفرق

خسر المنتخب الوطني لتنس الطاولة، ثاني مبارياته في بطولة العالم للفرق، التي تستضيفها السويد، أمام نظيره السلوفيني، اليوم، الاثنين.

تصنيف التنس| «نادال» يحافظ على الصدارة للأسبوع الـ5 تواليا

حافظ الإسباني رافائيل نادال، على صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي صدر اليوم، للأسبوع الخامس على التوالي.

التونسي «الجزيري» يتقدم 10 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

تقدم مالك الجزيري، لاعب التنس التونسي، اليوم، 10 مراكز في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس للمحترفين، ليحتل المركز الـ 75.

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حوار| جهاد جريشة: اختيارى لكأس العالم أعاد للتحكيم المصرى هيبته وأحلم بقيادة نهائى المونديال

حوار| جهاد جريشة: اختيارى لكأس العالم أعاد للتحكيم المصرى هيبته وأحلم بقيادة نهائى المونديال

استطاع كسب الرهان، وأثبت أنه واحد من أفضل الحكام على مستوى العالم، دخل قائمة المونديال ممثلاً لمصر والعرب والقارة

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حوار| خالد متولي: «أفشة» و«صبرى» مش للبيع.. وحسام حسن البديل المناسب لكوبر فى المنتخب

رجل المهام الصعبة داخل فريق إنبى، يعمل مع الفريق فى ظروف صعبة دوماً ويكون على قدر المسئولية، خالد متولى المدير الفنى

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بالفيديو| حوار.. حاوي أسوان: أنا زملكاوي ومش عيب اللعب للأهلي ومتعب مثلي الأعلى

مصطفي البدري من مواليد 1998 ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر ومركز صانع الألعاب، ويمتاز بالمهارة والقوة البدنية، بداية تألقه كانت مع فريق كيما أ

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رسالة مهمة من محمد بركات لحسام غالي

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كيف دعم المشاهير محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة؟

كيف دعم المشاهير محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة؟

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