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بالتفاصيل.. جلسة إيهاب جلال مع لاعبى الزمالك

منذ 55 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
بالتفاصيل.. جلسة إيهاب جلال مع لاعبى الزمالك

تدريبات الزمالك

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة فنية بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وشهدت الجلسة تأكيد جلال، على أهمية التركيز في مباراة المصري المقبلة لحصد الثلاث نقاط من أجل استمرار تحسين النتائج.

وطالب المدير الفني للزمالك، من لاعبيه أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني ودور كل منهم في الملعب.

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