بالتفاصيل.. جلسة إيهاب جلال مع لاعبى الزمالك

أحدث الأخبار
تدريبات الزمالك
بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة فنية بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.
وشهدت الجلسة تأكيد جلال، على أهمية التركيز في مباراة المصري المقبلة لحصد الثلاث نقاط من أجل استمرار تحسين النتائج.
وطالب المدير الفني للزمالك، من لاعبيه أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني ودور كل منهم في الملعب.
ريال مدريد
-
:
-
05:15 PMالدوري الأسباني
ديبورتيفو لاكورونا
ساوثهامبتون
-
:
-
06:00 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
الأهلي
-
:
-
07:00 PMالدوري المصري
مصر المقاصة
كالياري
-
:
-
07:00 PMالدوري الإيطالي
ميلان
برشلونة
-
:
-
09:45 PMالدوري الأسباني
ريال بيتيس
باريس سان جيرمان
-
:
-
10:00 PMالدوري الفرنسي
أوليمبيك ليون
تعليقات الفيسبوك