إيهاب جلال يضحى بمساعده الأول فى الزمالك ويقول عنه «دا خيال» فى التدريبات

نقلا عن العدد الورقي

جدد إيهاب جلال، المدير الفنى للزمالك، طلبه بإجراء تعديل على الجهاز الفنى المعاون له، مُرحباً برحيل المدرب العام نبيل محمود حيث اشتكى المدير الفنى خلال حديثه مع أحد المقربين من عدم وجود أى دور لـ«محمود» داخل الفريق وقال عنه بالحرف «دا خيال» فى التدريبات، ووجوده ليس مفيداً له، ورئيس النادى يتمسك باستمراره دون فائدة.

والمدير الفنى يتمسك بـ«الصلاحية الكاملة» فى الصفقات الجديدة

وطلب إيهاب جلال أيضاً من رئيس النادى منحه «صلاحية كاملة» فى تحديد العناصر العائدة للفريق فى الموسم الجديد عقب انتهاء فترة إعارتهم، وتمسك بأنه المسئول الأول والأخير عن ملف الصفقات الجديدة فى فترة الانتقالات الصيفية وكذلك عودة العناصر المعارة لأندية أخرى، خاصة كابوريا المعار إلى الاتحاد السكندرى ومصطفى محمد المعار إلى الداخلية أقرب العناصر المرشحة للعودة للفريق مرة أخرى.

مصطفى فتحى يجدد رفضه العودة بسبب شيكابالا..

وجدد مصطفى فتحى، لاعب الفريق المعار إلى التعاون السعودى، رفضه العودة إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته، وكلف وكيله بالبحث له عن عروض جديدة فى ظل اقتناعه بأن شيكابالا الأقرب لحجز مكانه بالفريق بعد عودته من الرائد السعودى وبالتالى قيده أفريقيا فى قائمة الفريق المتبقى بها مكان واحد فقط.

فيما يسعى مسئولو نادى الزمالك إلى خطف محمد حسن، لاعب وادى دجلة، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل الغريم التقليدى الأهلى حيث استفسر مسئول بالنادى من اللاعب عن حقيقة توقيعه للأهلى، ونفى «حسن» بشدة، مرحباً بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء فى ظل رغبة إيهاب جلال فى ضمه.

تحذير «عنتر» و«عبدالغنى» من الغرور..

ووجه الجهاز الفنى للفريق تحذيرات إلى الثنائى محمد عبدالغنى المقبل من صفوف فريق إف سى مصر، ومحمد عنتر المقبل من صفوف فريق الأسيوطى، من الغرور بسبب المشاركة أساسياً، ونقل لهم إيهاب جلال أن الجهاز يقدر الصعوبات التى تواجههم بعدما أصبحوا من الأعمدة الرئيسية فجأة فى فريق بحجم الزمالك، ولكن عليهم التركيز داخل الملعب فقط حتى لا يخرجوا من تشكيل الفريق نهائياً.

ويؤدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة بتروجت أمس تدريبات استشفائية خوفاً عليهم من الإرهاق والإصابات قبل مواجهة النصر، الخميس المقبل، بينما يؤدى البدلاء والمستبعدون تدريبات قوية استعداداً للمواجهة المقبلة، ويركز «جلال» على تدريبات البدلاء للوقوف على مستوى الجميع تحسباً لضم لاعبين منهم فى المباريات المقبلة.