مفاجأة| اللجنة المالية منعت أحمد فتحي من الانتقال للزمالك

اكد سيد مرعى وكيل اللاعبين أن رئيس نادى الزمالك فوضه بشكل رسمى للتفاوض مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى قبل توقيعه عقود التجديد للأهلي

وشدد "مرعي" خلال تصريحاته التليفزيونية علي أنه دخل فى مفاوضات مع أحمد فتحى بناء على تكليف من رئيس القلعة البيضاء رسميا.

وتابع "بعد قرار وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بتولي لجنة مالية الإشراف على النادي توقفت المفاوضات بسبب تخوف اللاعب من الأوضاع".

واختتم تصريحاته قائلا "أحمد فتحى بالفعل كان قريب من الانتقال للزمالك لولا وجود اللجنة المالية".