عاجل| "عباس" يرفع الحجز عن الزمالك.. ويتبرع بمستحقاته لمستشفى

علم "الوطن سبورت" تفاصيل الجلسة التي جمعت ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بالمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في حضور اللجنة المالية المكلفة من قبل وزير الشباب بالإشراف على نادي الزمالك.

وأكد الوزير لعباس ومرافقيه أنه يحترم كافة الأحكام القاضية واجبة النفاذ، وأنه سيتم تسديد المبالغ المالية المستحقة والتي تبلغ 2.1 مليون جنيه، و266.5 ألف دولار.

من جانبه كلف ممدوح عباس فريقه القانوني، المكون من الدكتور كمال شعيب وياسر محمد، برفع كافة الحجوزات عن أرصدة نادي الزمالك، على أن يتم تنسيق كافة الإجراءات بواسطة محافظ البنك المركزي، لضمان تسير أمور النادي بشكل مثالي.

وقرر عباس توجيه تلك الأموال التي سيحصل عليها للأعمال الخيرية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في الرعاية الصحية، وسيقوم بالعمل على تطوير أحد المستشفيات لمساعدة الفقراء.