عاجل| مرتضى يعلن استقالته من رئاسة الزمالك

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بعد خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية الأفريقية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي.

وأكد مرتضى أثناء خروجه من ستاد السلام بعد المباراة أنه ومجلسه لن ينتظروا عقد جمعية عمومية وسيتقدم باستقالته، من رئاسة النادى.

وأضاف :"خالد عبد العزيز دمر النادي بسبب اللجنة المالية اللي دمرت النادي".

وتابع :"اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ أسبوعين، وخروج الفريق من الكونفدرالية طبيعي بسبب ما يمر به النادي".

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد السلام.