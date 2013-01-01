أرقام سلبية وهزائم تاريخية وفشل ذريع فى عهد «مرتضى»

نقلا عن العدد الورقي

واصل فريق الزمالك كسر الأرقام القياسية السلبية فى عهد رئيس النادى الحالى مرتضى منصور، الذى لا يكل ولا يمل من الدخول فى صراعات مع الجميع.

وبالنظر إلى أرقام فريق الزمالك السلبية منذ تولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك فى عام 2013، فهى لا تعد ولا تحصى، حيث ودع الزمالك أفريقيا لأول مرة فى تاريخ الزمالك فى الدور التمهيدى من بوابة كأس الكونفيدرالية فى عقر داره أمام فريق ولايتا ديتشا الذى يصنف فى الترتيب التاسع من جدول الدورى الإثيوبى.

خسائر متتالية للفريق بالدورى.. سقوط تاريخى لأول مرة أمام فريق لبنانى

وخسارة الزمالك التاريخية أمام الفريق الإثيوبى ليست الرقم السلبى الوحيد فى عهد مرتضى منصور، حيث خسر الزمالك الموسم الماضى 7 لقاءات من 9 مباريات متتالية أمام الأهلى والإنتاج الحربى ومصر المقاصة وسموحة والشرقية وإنبى ثم مصر المقاصة مجدداً فى اللقاء الذى انسحب خلاله الفارس الأبيض ولم يفز سوى على طلائع الجيش والنصر للتعدين، ولم يسبق للقلعة البيضاء الهزيمة فى 7 مباريات من 9 مباريات متتالية منذ انطلاقة الدورى المصرى فى عام 1948، كما تلقى فريق الزمالك خسارة تاريخية لأول مرة أمام فريق لبنانى خلال البطولة العربية العام الماضى حينما تغلب العهد على الزمالك بهدف نظيف، ويودع الفارس الأبيض البطولة من دور المجموعات.

هزيمة كبرى أمام النجم الساحلى..

وتلقى الأبيض خسائر تاريخية حدثت لأول مرة فى عهد مرتضى منصور، حيث تلقى الزمالك أكبر هزيمة فى تاريخه أفريقيا أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية عام 2015 بخمسة أهداف مقابل هدف وهى نفس نتيجة مباراة أشانتى كوتوكو عام 1987، كما خسر لأول مرة أمام الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال العام قبل الماضى بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبالنظر إلى مقصلة المدربين على يد مرتضى منصور فحدث ولا حرج، حيث حقق «مرتضى» رقماً قياسياً أيضاً فى التعاقد مع المدربين منذ توليه رئاسة النادى، وتعاقد «مرتضى» مع 23 مدرباً فى 3 ولايات.