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ديسابر لـ«الوطن»: الإسماعيلي سيفوز على الزمالك رغم غياب «كالديرون».. والأبيض يملك محمد صلاح جديد

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود حمدي
ديسابر لـ«الوطن»: الإسماعيلي سيفوز على الزمالك رغم غياب «كالديرون».. والأبيض يملك محمد صلاح جديد

ديسابر

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الحالي للمنتخب الأوغندي والسابق للنادي الإسماعيلي، حرصه على متابعة مباريات "الدراويش" كلما تمكن من ذلك.

وأضاف "ديسابر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": " كلما أتيح لي الوقت أتابع مباريات الإسماعيلي، فالفريق يملك إمكانيات ولاعبين كبار ومع استقرار الجهاز الفني سيصبح الأداء والنتائج أفضل".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن دييجو كالديرون لاعب مؤثر وهداف الفريق، ولكن غيابه لن يمنع الإسماعيلي من تحقيق الفوز حسب توقعه في اللقاء الصعب أمام الزمالك، المقرر إقامته غدا الإثنين، ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري العام.

واعترف ديسابر بصعوبة المباراة لأن الزمالك فريق كبير قائلا: "الزمالك لديه مدير فني رائع أعرفه جيدا خلال مواجهة الدور الأول وقتما تولى تدريب فريق إنبي".

وعن أبرز لاعبي الزمالك أشاد "ديسابر" بقدرات عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض: "أنه محمد صلاح الجديد يملك سرعة ورشاقة عالية جدا فقط يحتاج بعض التطور أمام المرمى".

وعن تدهور نتائج الإسماعيلي بعد رحيله، أكد "ديسابر" أنه وضع طبيعي بعدما تعود الفريق على طريقة لعبه، إضافة إلى العلاقة الطيبة مع عناصر الفريق.

وتابع: "الإسماعيلي يملك لاعبين مميزين للغاية، وأتمنى انضمام محمود متولي للمنتخب المصري لأنه مؤهل لذلك، فاللاعب لديه الكثير من الثقة والاتزان وقدرته على تسجيل الأهداف بطرق متنوعة رغم مركزه كمدافع ما يجعله يقدم الإضافة، أيضا إبراهيم حسن أحبه كثيرا فقط الثقة والتعامل النفسي ما ينقص هذا اللاعب الموهوب للغاية".

وعلى جانب آخر، أشاد سيباستيان ديسابر بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر: "لقد حقق حلم المصريين بالتأهل، مدرب واقعي ويعرف كيف يستغل أدواته وأظن أنه يستحق مزيد من التقدير".

واختتم ديسابر: "لا أفكر في الرحيل عن المنتخب الأوغندي لدي حلم وطموح بناء فريق قوي ولا حديث عن عرض من النادي الأهلي أنا فقط أسمع عن ذلك ولكن كل تركيزي مع المنتخب الأوغندي".

 

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