عاجل| إصابة «الشناوي» بقطع بالرباط الصليبي

اصيب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك بقطع جزئي بالرباط الصليبي، وذلك عقب إجرائه العديد من الفحوصات اليوم.

وأجرى اللاعب أشعة جديدة خلال الساعات الماضية وعرضها على أحد الأطباء خارج النادي، وأثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكان الشناوي قد تعرض لاصابة قوية بركبته خلال مباراة فريقه الماضية أمام الاتحاد السكندري بالجولة الـ31 من بطولة الدوري العام، والتي خسرها الأبيض بنتيجة 2-1.

وبالتالي تأكد غياب الحارس صاحب الـ26 عاماً عن المنتخب المصري بمونديال روسيا المقبل، في البطولة المقرر اقامتها يونيو من العام الجاري.