الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صلاح عن اقترابه من رقم أسطورة ليفربول: "أتمنى أن أصبح رقم 1 في تاريخ الريدز"

«صلاح» يعادل إنجاز «رونالدو» التاريخي

30دقيقة| لا جديد.. التعادل السلبي قائم بين الزمالك والمقاولون العرب

«باريس» يحشد أسلحته لمواجهة «كاين» بنصف نهائي كأس فرنسا

الإسماعيلي يفوز على المقاصة ويقضي على أمال الزمالك في التأهل لدوري الأبطال

اليوم PM 07:33
كتب: أحمد موسى
الإسماعيلي يفوز على المقاصة ويقضي على أمال الزمالك في التأهل لدوري الأبطال

الإسماعيلي

اقتنص الإسماعيلي فوزا صعبا على ضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

وقضى الإسماعيلي على كل أمال الزمالك في حصد المركز الثاني، حيث رفع الدراويش رصيدهم للنقطة 63، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 نقطة وفي حالة فوز الفارس الأبيض في الـ3 مباريات المتبقين سيصل للنقطة 63 وهو نفس رصيد الدراويش إلا أن المواجهات المباشرة تقع في صالح الدراويش.

وبالتالي يتأكد رسميا غياب الزمالك عن منافستات دوري أبطال أفريقيا للعام للعام الثاني على التوالي.

وافتتح شكري نجيب أهداف الإسماعيلي في الدقيقة 9، ثم أدرك محمود متولي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 60 ، وسجل حسن عبد ربه هدف الفوز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

 

أخبار متعلقة

شاهد| بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شاهد| بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري
في الدوري المصري غداً .. الأسيوطي يستضيف بتروجيت و الإتحاد يواجه الجيش

في الدوري المصري غداً .. الأسيوطي يستضيف بتروجيت و الإتحاد يواجه الجيش

الإنتاج الحربي يتعادل سلبيا مع سموحة في صراع الوسط بالدوري المصري

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره سموحة بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري.

في الدوري المصري غداً .. الزمالك يواجه المقاولون.. والإسماعيلي يلاقي مصر المقاصة

تستكمل غداً الإربعاء مباريات الأسبوع 32 من الدوري المصري، عندما يواجه فريق الزمالك، صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فريق المقاولون العرب، صاحب المركز 12 برصيد

أخبار قد تعجبك

5 مدربين عالميين فى ترشيحات الفراعنة خوفاً من غدر «كوبر» بعد المونديال

استطلاع رأى

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • جنوي

    جنوي

  • بورنموث

    بورنموث

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • كروتوني

    كروتوني

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • ميلان

    ميلان

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • تورينو

    تورينو

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    09:30 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 2

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • كوبيون

    كوبيون

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • روفانييمي

    روفانييمي

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفنلندي
  • سيناجوكي

    سيناجوكي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

ريال مدريد: واثقون من التعاقد مع «صلاح»

لقطة اليوم| ورطة للجهاز الفني في الأهلي

خاص | إيهاب جلال مرشح لقيادة المقاولون في الموسم الجديد
الأهلى يستعين بحسام حسن لتدعيم الجبهة اليسرى و«زكريا» يرفض العودة