الإسماعيلي يفوز على المقاصة ويقضي على أمال الزمالك في التأهل لدوري الأبطال

اقتنص الإسماعيلي فوزا صعبا على ضيفه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري.

وقضى الإسماعيلي على كل أمال الزمالك في حصد المركز الثاني، حيث رفع الدراويش رصيدهم للنقطة 63، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 نقطة وفي حالة فوز الفارس الأبيض في الـ3 مباريات المتبقين سيصل للنقطة 63 وهو نفس رصيد الدراويش إلا أن المواجهات المباشرة تقع في صالح الدراويش.

وبالتالي يتأكد رسميا غياب الزمالك عن منافستات دوري أبطال أفريقيا للعام للعام الثاني على التوالي.

وافتتح شكري نجيب أهداف الإسماعيلي في الدقيقة 9، ثم أدرك محمود متولي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 60 ، وسجل حسن عبد ربه هدف الفوز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.