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عاجل | بالمستندات.. دعوى لمنع عمومية الزمالك

منذ 55 دقيقة
كتب: محمد يحيى
عاجل | بالمستندات.. دعوى لمنع عمومية الزمالك

نادي الزمالك

تقدم ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاسبق والعضو العامل بالنادي حاليا بدعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بصفتهما مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات الدعوة التي وجهت من مجلس ادارة نادي الزمالك للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها يومي ١٠ و ١١ مايو ٢٠١٨.

وأكد عباس في دعواه التي ينشر "الوطن سبورت" مستنداتها، أن تلك الدعوة تمثل اعتداء علي القرارات الصادرة من المستشار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر وارد أموال عامة عليا وكذا القرارات الصادرة من المحامي العام لنيابات شمال الجيزة في القضية رقم ٨١١٥ لسنة ٢٠١٧ إداري العجوزة .

وطالب عباس الحكم فى الموضوع ببطلان قرار الدعوة التي وجهت للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها لمخالفتها نص المادة ١٢ من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وأمر المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بإحالة الشق المستعجل للجنة الاستشارية بالمركز لنظره بجلسة الأحد المقبل ٢٠١٨/٤/٢٩.

 

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