«خالد جلال» : الفوز على الأهلي مجرد بداية.. وانتظروا الزمالك بطلاً للكأس

أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على حساب الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ34 من الدوري العام.

وأضاف جلال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قائلاً : "أن الانتصار على الأهلي هي مجرد بداية قوية للزمالك في مختلف البطولات التي يشارك فيها".

وتابع "أن هذا الفوز سوف يكون بداية حقيقة وجديدة من أجل التتويج بالمزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة، وأعد جماهير الأبيض بالتتويج ببطولة كأس مصر هذا الموسم".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 85 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 61 نقطة.