الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعد السقوط أمام الزمالك.. الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة الثانية بالدوري خلال موسمين

«جنش» يرفع شعار "أنا الأسد أهو" في مباريات القمة

مفاجأة.. جلال حفز لاعبي الزمالك بغلاف مجلة الأهلي"المستفز"قبل مباراة القمة

ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب مباراة القمة

«خالد جلال» : الفوز على الأهلي مجرد بداية.. وانتظروا الزمالك بطلاً للكأس

اليوم PM 10:27
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«خالد جلال» : الفوز على الأهلي مجرد بداية.. وانتظروا الزمالك بطلاً للكأس

خالد جلال

أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على حساب الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ34 من الدوري العام.

وأضاف جلال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قائلاً : "أن الانتصار على الأهلي هي مجرد بداية قوية للزمالك في مختلف البطولات التي يشارك فيها".

وتابع "أن هذا الفوز سوف يكون بداية حقيقة وجديدة من أجل التتويج بالمزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة، وأعد جماهير الأبيض بالتتويج ببطولة كأس مصر هذا الموسم".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 85 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

أخبار متعلقة

خالد جلال: مباراة الأهلى فرصة لاعبي الزمالك لمصالحة الجماهير

خالد جلال: مباراة الأهلى فرصة لاعبي الزمالك لمصالحة الجماهير
خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمباراة القمة

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمباراة القمة

خالد جلال يخفي معالم تشكيل القمة في المران الأخير

﻿تعمد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك على إخفاء معالم التشكيل الأساسي للفريق في مران اليوم الأخير قبل مباراة القمة أمام الأهلي غدا الخميس ببطولة الدوري.

«خالد جلال» في سنة أولي قمة.. يحطم كل الأرقام

استطاع خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، الفوز على قطب الكرة المصرية النادي الأهلي، في القمة رقم 116، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ34 والختامية

أخبار قد تعجبك

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

استطلاع رأى

  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • 1

    :

    1

    03:45 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • أرسنال

    أرسنال

  • 1

    :

    1

    09:05 PM

    الدوري الأوروبي
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

الأكثر قراءة

«كلوب» يدافع عن قراره باستبدال «صلاح» أمام روما

عاجل| فيفا تُلزم «كوليبالي» بدفع مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي

إزالة صورة «صلاح» من طائرة المنتخب.. و«الحنفى» يدير القمة
«صلاح» يزلزل جدران الصحافة العالمية.. «المتوحش» هداف العالم