رسميا.. خالد جلال مستمر مع المدرب الأجنبي في الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك أن خالد جلال المدير الفني المؤقت للفريق مدرب يمتلك خبرات كبيرة، وظهر ذلك خلال مباراة اليوم أمام الأهلي.

وشدد رئيس الأبيض، علي أن خالد جلال سيستمر مع المدير الفني الاجنبي الجديد المنتظر قدومه خلال الأيام المقبلة.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.