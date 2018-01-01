الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

غدا.. أحمد الشناوى يبدأ العلاج الطبيعى بعد جراحة الركبة

«أنشيلوتي» يرفض قيادة منتخب بلاده

بالأسماء.. تعرف على الجهاز الفني الجديد للمحلة

رسميًا| اتحاد الكرة يبلغ الأهلي والأسيوطي بعدم حضور الجماهير في ربع نهائي كأس مصر

بالصور| «فيفا» يعلن عن شعار حافلة الفراعنة في مونديال روسيا

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد السيسي
بالصور| «فيفا» يعلن عن شعار حافلة الفراعنة في مونديال روسيا

حافلات المنتخبات في كأس العالم

قام الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بطرح مجموعة من الشعارات التي تم عرضها على مشجعي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، لوضعها على حافلة المنتخب خلال منافسات البطولة.

واقترحت "فيفا" 3 شعارات على الجماهير المصرية للتصويت عليها، وهم عدنا بعد سنين لنسعد الملايين ومن قلب الجليد سنعود فائزين، ولما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا، وتم أخيار الأخير بنسبة تصويت 55%، ليكون هو الشهار الرسمي للفراعنة على كل وسائل النقل في روسيا.

أخبار متعلقة

الجماهير المصرية تدشن هاش تاج «سيد اللاعبين» احتفالاً بـ«ميسي»

الجماهير المصرية تدشن هاش تاج «سيد اللاعبين» احتفالاً بـ«ميسي»
استياء الجماهير المصرية من الطيب خلال تعليقه على مباراة مصر وغانا

استياء الجماهير المصرية من الطيب خلال تعليقه على مباراة مصر وغانا

الجماهير المصرية تحضر لقاء الزمالك واتحاد العاصمة مجانًا

وافقت إدارة ملعب 5 يوليو بالجزائر علي دخول الجماهير المصرية لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري مجانا من أجل مشاهدة المباراة

صورة| الجماهير المصرية في الجابون تسخر من باسم مرسي

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لافتة في الجابون رفعها أحد جماهير المنتخب الوطني لمؤازرة الفراعنة أمام الكاميرون، ساخرة من باسم مرسي، مهاجم نادي ال

أخبار قد تعجبك

أحمد أيوب: سوء الحظ حرمنا من الفوز على الزمالك.. والأهلى فى «حتة تانية» عن منافسيه

استطلاع رأى

  • بولونيا

    بولونيا

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • ميلان

    ميلان

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • -

    :

    -

    03:15 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • كوبيون

    كوبيون

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الفنلندي
  • لايتي

    لايتي

  • هلسنكي

    هلسنكي

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الفنلندي
  • فاسان بالوسورا

    فاسان بالوسورا

  • ألافيس

    ألافيس

  • -

    :

    -

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • ديبورتيفو لاكورونا

    ديبورتيفو لاكورونا

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • جينجان

    جينجان

الأكثر قراءة

«البدرى» يصرخ: «الفوضى» تضرب الأهلى

"البدري" يغادر ملعب التتش غاضبا بسبب علي معلول

بث مباشر لمباراة ليفربول «صلاح» وستوك «رمضان»
خالد جلال يواجه ثورة 6 متمردين فى الزمالك بعد الفوز بـ«القمة»