بالصور| «فيفا» يعلن عن شعار حافلة الفراعنة في مونديال روسيا

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حافلات المنتخبات في كأس العالم
قام الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بطرح مجموعة من الشعارات التي تم عرضها على مشجعي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، لوضعها على حافلة المنتخب خلال منافسات البطولة.
واقترحت "فيفا" 3 شعارات على الجماهير المصرية للتصويت عليها، وهم عدنا بعد سنين لنسعد الملايين ومن قلب الجليد سنعود فائزين، ولما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا، وتم أخيار الأخير بنسبة تصويت 55%، ليكون هو الشهار الرسمي للفراعنة على كل وسائل النقل في روسيا.
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