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عاجل| إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي

اليوم PM 04:17
كتب: محمد خيري
عاجل| إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي

إسلام صلاح

أثبتت نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي وكذلك كافة الفحوصات الطبية التي أُجريت على الركبة اليسرى لإسلام صلاح مدافع وقائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وكذلك إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

هذا وسيقوم الدكتور محمد عنان طبيب الفريق خلال الأيام القليلة باصطحاب اللاعب ومعه كافة التقارير والفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب لعرض تلك التقارير على الدكتور أحمد عبد العزيز أحد أكبر استشاريي جراحات الركبة بالشرق الأوسط، والذي سيقوم كذلك بفحص ركبة اللاعب وابداء رأيه النهائي في حالة اللاعب وبناء على هذا الفحص.

وسيتم تحديد موعد لاجراء العملية الجراحية للاعب الذي يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للفريق حسام حسن.

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