الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عبداللطيف الدوماني يعلن تشكيل بيلا أمام شباب قلين

مجلس إدارة نادي العبور يعقد أولى اجتماعاته

الكونفدرالية| بالفيديو.. في دقيقة واحدة «جريندو» يتقدم للمصري وسونجو يتعادل

بمشاركة رمضان صبحي.. مانشستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد بسداسية في الـ«بيريميرليج»

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكأس

اليوم PM 02:58
كتب: شادي ممدوح
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكأس

قرعة كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر لأندية القسم الثاني والثالث والرابع، يوم الاثنين 27 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد بالجزيرة. 

 

يذكر أن الزمالك حامل لقب آخر نسخة للكأس بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي للسفر إلى روسيا

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي للسفر إلى روسيا
اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا واللائحة واضحة

اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا واللائحة واضحة

اتحاد الكرة يكشف أسباب اختيار رمزي وناجي في جهاز الفراعنة

أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن قرارات الجبلاية التي تخص تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

بالصور| مجلس اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد هاني أبو ريدة

احتفل مجلس إدارة اتحاد الكرة بعيد ميلاد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد على هامش اجتماع اليوم، معربين عن تمنياته بالسعادة والصحة الجيدة والنجاح بمناسبة عيد ميلاده.

أخبار قد تعجبك

https://sport.elwatannews.com/ar/1/1/464692

استطلاع رأى

  • برايتون

    برايتون

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • ساسولو

    ساسولو

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    10:15 PM

    الدوري الإنجليزي
  • خيتافي

    خيتافي

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 6

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • يونياو دو سونجو

    يونياو دو سونجو

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    الكونفدرالية
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك يعلن انسحابه من الدورى

وائل جمعة: "الترجي له ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي"

عاجل| إضراب عن العمل في الزمالك
احتفالات «حمراء» فى تونس: 700 دولار لكل لاعب.. رسالة خاصة من «الخطيب»