اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكأس

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قرعة كأس مصر
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر لأندية القسم الثاني والثالث والرابع، يوم الاثنين 27 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد بالجزيرة.
يذكر أن الزمالك حامل لقب آخر نسخة للكأس بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
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