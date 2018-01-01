بالفيديو| الأهلي يتغلب على دجلة بهدف قاتل ويرتقي لوصافة الدوري خلف الزمالك

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز صعب على فريق وادي دجلة، بهدف للاشئ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 80 بعد عرضية من علي معلول لتصل الكرة إلى مهاجم الأهلي الذي سدد في المرمى.

رفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الزمالك بفارق الأهداف، بينما دجلة في المرتبة الأخيرة برصيد نقطة واحدة.

بدأ فريق وادي دجلة اللقاء، وعلى غير المتوقع مسيطراً على وسط الميدان أمام لاعبي الأهلي، والذين بدا عليهم الارتباك في الدقائق الأولى.

واستطاع فريق وادي دجلة الوصول إلى منطقة جزاء الأهلي، لكن هجماته لم يكن لها أي تأثير يذكر على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

في الدقيقة الثانية عشر من اللقاء كاد الأهلي أن يحرز أول أهدافه في شباك محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، وذلك عندما سدد وليد سليمان ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة جزاء الأحمر، لكن كرته لامست شباك الخصم من الخارج، ومرت إلى خارج الملعب.

بعد ذلك تمكن لاعبي الأحمر الأهلاوي من السيطرة على وسط الميدان، لكن دون أي خطورة حقيقية تذكر على المرمى الدجلاوي.

في الدقيقة 22 كاد وليد سليمان أن يفتتح أول أهداف الأهلي أمام وادي دجلة، وذلك إثر انفراده بمرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، لكن الأخير خرج بالوقت المناسب من مرماه، وتصدى لتسديدة سليمان من داخل منطقة جزاء.

وفي الدقيقة 23 سدد مهاجم وادي دجلة إبراهيما نداي تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت أعلى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر.

بعد ذلك تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة 32 سدد سيد سالم لاعب وادي دجلة تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأهلاوي، تمكن من السيطرة على الكرة، وأمسكها بطريقة مميزة.

وفي الدقيقة 34 سدد محمد محمود لاعب وادي دجلة تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء الأحمر، لكن الشناوي حارسم مرمى الأحمر تصدى للكرة ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

بعد ذلك انتقلت السيطرة، والاستحواذ على اللقاء إلى وادي دجلة، والذي نجح لاعبيه في الوصول إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، لكن دون أن تكون لـ تلك الكرات أي فرص خطيرة من شأنها تغيير نتيجة اللقاء.

وفي الدقيقة 43 كاد محمود مرعي مدافع دجلة أن يحرز هدفاً لدجلة، وذلك بعدما سدد رأسية قوية من داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن كرته مرت أعلى محمد الشناوي حارس الأحمر.

انطلقت أحداث الشوط الثاني بتبديل أول للنادي الأهلي، حيث خرج هشام محمد ونزل بدلا منه عمرو السولية.

وفي الدقيقة 51 تألق محمد عبد المنصف، حارس دجلة بعدما حرم الأهلي من الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي، قابلها وليد أزارو برأسية لكن تصدى لها ببراعة عبدالمنصف.

وواصل الأهلي ضغطه على مرمى دجلة، وفي الدقيقة 55 احتسب الحكم تسلل على وليد سليمان بعد تمريرة علي معلول.

وتألق محمد عبد المنصف في الدقيقة 57 حيث منع هدف محقق آخر للنادي الأهلي بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 نزل صلاح محسن وخرج ناصر ماهر في التبديل الثاني للأهلي، بينما خرج محمود مرعي ونزل خالد رضا في تبديل أول لوادي دجلة.

انحصر اللعب في وسط الملعب بعد ربع ساعة قوية من جانب النادي الأهلي في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 65 منع عبدالمنصف هدفا محققا للنادي الأهلي بعد تسديدة رائعة من صلاح محسن من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى وادي دجلة تبديل ثاني في الدقيقة 66 حيث خرج كريم ممدوح ونزل محمد رضا بوبو، كما توقفت المباراة في الدقيقة 68 لإصابة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

توقفت المباراة في الدقيقة 73 بعد إصابة لاعب وادي دجلة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

وأجرى النادي الأهلي تبديله الأخير في الدقيقة 74 بنزول إسلام محارب وخروج ميدو جابر، من أجل ادارك المارد الأحمر لهدف الفوز على وادي دجلة.

وواصل الأهلي ضغطه المكثف بغية الهدف الأول، لكن تمركز دفاعي جيد من لاعبي وادي دجلة، وفي الدقيقة 78 سدد إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى، تصدى لها بكل ثبات الحارس محمد عبدالمنصف.

وفي الدقيقة 80 تمكن المارد الأحمر من احراز الهدف الأول عن طريق صلاح محسن بعد تمريرة من عمرو السولية لعلي معلول داخل منطقة الجزاء، حولها معلول عرضية أرضية مرت من أمام عبدالمنصف وتهيأت أمام صلاح محسن الذي قابل الكرة بتسديدة على مرتين لتسكن الشباك.

ومرر علي معلول كرة في الدقيقة 84 للخالي لوليد أزارو، الذي استلم الكرة ولكنه تباطئ في التسديد ليتصدى لها محمد عبدالمنصف ببراعة.

وفي الدقيقة 86 حصل خالد رضا على بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 87 لعب وليد سليمان عرضية قابلها إسلام محارب برأسية مرت بجوار المرمى.

واحتسب الحكم محمد الحنفي 4 دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقة 93 سدد أحمد سالم صافي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى للحارس محمد الشناوي.