اتحاد الكرة: «وفرنا لبن العصفور للمنتخب في آخر 3 سنوات»

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن معسكرات منتخب مصر الفترة الماضية تم توفير بها كل سبل الراحة والرفاهية في آخر 3 سنوات، خاصة بعد توفير طيران خاص لسفريات الفريق.

وأوضح «مجاهد» إنه أثناء العودة من رحلة «تشاد» في تصفيات كأس العالم تم إنفاق أموالًا كثيرة لشركة الطيران، من أجل تغيير موعد العودة وحين عادت البعثة إلى القاهرة، تم إجلاء الطائرة من الركاب واستكمال الرحلة بالمنتخب على ملعب برج العرب.