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اتحاد الكرة عن أزمة محمد صلاح: الحقوق الإعلانية لن نتنازل عنها وباقي المطالب تحت الدراسة

اليوم PM 02:32
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة عن أزمة محمد صلاح: الحقوق الإعلانية لن نتنازل عنها وباقي المطالب تحت الدراسة

محمد صلاح

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 علق مصدر داخل اتحاد الكرة على الخطاب الجديد الذي أرسله رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، ويؤكد فيه على ضرورة تنفيذ مطالب اللاعب خلال معسكر لقاء النيجر.

وقال المصدر إن الحقوق الإعلانية ملك لاتحاد الكرة ولن يتم التنازل عنها وما يسري على أي لاعب سيسري على محمد صلاح، لأنها حقوق تجارية للجبلاية، لا يوجد ما يسمى  أن اتحاد الكرة يستفاد باللاعب إعلانيا مدة المباراة 90 دقيقة فقط، لأنه سيتم الاستفادة منه من وقت دخوله المعسكر وحتى مغادرته مثل أي لاعب.

أما عن مطالب التأمين والحراسة وسهولة التنقل بالمعسكرات علق المصدر قائلا: أي مطالب أخرى سيتم دراسة تنفيذها للمنتخب بالكامل وليس لاعب بعينه، خاصة وأن تأمين كل لاعبي المنتخب مهمة الجبلاية.

وينطلق معسكر المنتخب الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة النيجر المقرر لها 8 سبتمبر الجاري، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

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