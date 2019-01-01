بالفيديو| مصر تكتسح النيجر بسداسية نظيفة في المهمة الأولى لأجيري

حقق المنتخب المصري انتصارا عريضا على منتخب النيجر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون عام 2019.

أحرز ثلاثية مصر في الشوط الأول كلًا من: مروان محسن في الدقيقة 13، أيمن أشرف في الدقيقة 20، ومحمد صلاح في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وأضاف صلاح محسن الهدف الرابع للمنتخب الوطني في الدقيقة 73، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الخامس والثاني له في اللقاء في الدقيقة 87، ثم اختتم محمد النني أهداف اللقاء في الدقيقة 91.

الفوز، رفع رصيد المنتخب الوطني للنقطة الـ3 ليرتقي لصدارة المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي والذي يحل ضيفا مساء غد على منتخب سوازيلاند في الجولة الثانية.

تصفيات كاس امم افريقيا مصر 1 × 0 النجير هدف اول مصر عن طريق مروان محسن اسيست محمد صلاح هدف جميللل HD



via : @if24hd pic.twitter.com/2pPXbBsih7 — انا موت (@OOQQ8808) ٨ سبتمبر ٢٠١٨