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هؤلاء المستبعدون من الزمالك أمام الجيش بأوامر جروس.. أبرزهم «النقاز»

اليوم PM 08:22
كتب: محمود فؤاد
هؤلاء المستبعدون من الزمالك أمام الجيش بأوامر جروس.. أبرزهم «النقاز»

جروس

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استبعد السويسرى جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبعة لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدورى.

وتم استبعاد كلا من "عبد الله جمعة للإصابة في الساق خلال مباراة انبي الأخيرة وحمدى النقاز وأحمد مدبولى ومصطفى فتحى ومحمود دونجا وعمر صلاح ومحمد أحمد كماتشو لأسباب فنية".

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