عاجل| «آل الشيخ»: تقدمت بشكوي لـ «السيسي» تجاه مؤامرة الجبلاية على بيراميدز

أبدى رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن غضبه الشديد من مستوى التحكيم المصري خلال المباراة التي جمعت فريقي بيراميدز، والجونة، والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، بالجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات تليفزيونية: «تقدمت بشكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل سرعة التدخل من أجل انقاذ نادي بيراميدز من المؤامرة التي يتعرض لها الفريق ببطولة الدوري المصري، خاصة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وأطالب السيد الرئيس بسرعة التدخل لوقف هذا الأمر».

وتابع «نادي بيراميدز يتعرض للكثير من المؤامرات خاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق تعيين العديد من الحكام دون المستوى لمباريات بيراميدز بالدوري».

وواصل «طفح الكيل بي من التحكيم المصري، الحكام يتعمدون إيقاف مسيرة بيراميدز بالدوري».