الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عصام عبد الفتاح: لا يوجد حكام مرتشين بالدوري المصري

عصام عبد الفتاح يرد على تهديد بيراميدز بالانسحاب من الدوري

تعرف على حكم مباراة الزمالك والطلائع

أول تعليق من «تريزيجيه» على خسارته جائزة أفضل لاعب بالدوري التركي

عاجل| «آل الشيخ»: تقدمت بشكوي لـ «السيسي» تجاه مؤامرة الجبلاية على بيراميدز

أمس PM 11:29
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| «آل الشيخ»: تقدمت بشكوي لـ «السيسي» تجاه مؤامرة الجبلاية على بيراميدز

تركي آل الشيخ

أخبار متعلقة

أبدى رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عن غضبه الشديد من مستوى التحكيم المصري خلال المباراة التي جمعت فريقي بيراميدز، والجونة، والتي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، بالجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات تليفزيونية: «تقدمت بشكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل سرعة التدخل من أجل انقاذ نادي بيراميدز من المؤامرة التي يتعرض لها الفريق ببطولة الدوري المصري، خاصة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وأطالب السيد الرئيس بسرعة التدخل لوقف هذا الأمر».

وتابع «نادي بيراميدز يتعرض للكثير من المؤامرات خاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق تعيين العديد من الحكام دون المستوى لمباريات بيراميدز بالدوري».

وواصل «طفح الكيل بي من التحكيم المصري، الحكام يتعمدون إيقاف مسيرة بيراميدز بالدوري».

أخبار قد تعجبك

3 ممنوعات أمام لاعبي الأهلي في غينيا.. و«كارتيرون» يقر التشكيل والخطة

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد على أبواب الزمالك مقابل بيع «فتحى» لـ«بيراميدز»

صحيفة إسبانية تضع تشكيلة الأفضل بالعالم في غياب «صلاح»

بالصور| «عبد الغني»: «أنا كمان وسط الأساطير.. مش أنت لوحدك يا أبو صلاح»
«رئيس فيفا» يدعم موقف الجبلاية فى أزمة «وكيل صلاح»