اتحاد الكرة يتصدى للتهديدات.. ويرحب بانسحاب أي فريق من الدوري

«عبدالفتاح»: لا يوجد حكام مرتشون فى المسابقة والمجلس صاحب الحق فى الموافقة على استقدام الأجانب من عدمها

وشدد مسئولو الجبلاية على أن أى طلب يصل الاتحاد بإسناد مباريات أى فريق لحكام أجانب ستتم دراسته مع لجنة الحكام، وفى النهاية ستتم الموافقة على هذا الطلب فى المباريات المهمة فقط، على أن يتحمل النادى تكاليف الطاقم الأجنبى بالكامل.

وعلق عصام عبدالفتاح، المشرف على لجنة الحكام باتحاد الكرة، على طلب نادى بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، قائلاً: «أهلاً بطلب أى نادٍ لكنه ليس قرارى، وعلى أى نادٍ سواء بيراميدز أو غيره، رفع طلب استقدام حكام أجانب لاتحاد الكرة، وفى النهاية مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، سينظر فى الطلب ويتخذ القرار النهائى بالموافقة أو الرفض، مع الوضع فى الاعتبار أن هذا النادى سيتحمل مصاريف الحكام».

وشدد «عبدالفتاح» على أنه لا يوجد حكام مرتشون بالدورى المصرى، والأخطاء تكون عن غير قصد ويتضرر منها معظم الأندية، قائلاً: «لا يوجد حكام مرتشون بالدورى المصرى وإنما الحكام المرتشون تم ضبطهم فى دوريات أخرى والتحكيم المصرى بخير بدليل طلب الاتحاد السعودى الاستعانة به».

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن الجميع أقحم التحكيم فى مشاكله الجانبية، وأرفض تصريحات تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، بشأن الهجوم على الحكام، متسائلاً: «كيف يطلب الاتحاد السعودى الاستعانة بحكام مصريين لإدارة مباريات فى الدورى السعودى ويهاجم التحكيم المصرى ويطلب هو حكاماً أجانب لمباريات بيراميدز؟ ولجنة الحكام تنظم دورات بشكل منتظم للحكام، للحد من أخطائهم، وبعض الأخطاء جاءت من حالات صعبة والحكام تتعرض لضغوط كبيرة».