تراجع اتحاد الكرة عن إجراء «الانتخابات التكميلية»

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صورة أرشيفية
تراجع اتحاد الكرة، عن اجراء انتخابات تكميلية في الجمعية العمومية، المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بمناقشة الميزانية المالية.
وكان مجلس الجبلاية، قرر خلال اجتماعه الأخير إجراء انتخابات لاختيار عضوين بدلًا من حازم وسحر الهواري، قبل أن يتم التراجع اليوم والاكتفاء بالتشكيل الحالي للمجلس، والذي يضم 9 أعضاء فقط.
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