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20 دقيقة| حوريا يقترب من مرمى «الشناوي».. ومحاولات «الأهلي» مستمرة

منذ 43 دقيقة
كتب: حسين غريب
20 دقيقة| حوريا يقترب من مرمى «الشناوي».. ومحاولات «الأهلي» مستمرة

الأهلي

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مرت 20 دقائق من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، وحوريا كوناكري الغيني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، وذلك بعد مرور 10 دقائق كاملة من زمن اللقاء، لكن دون فرص خطيرة من الجانبين.

وتمكن لاعبي الفريق الغيني من السيطرة على المباراة، بعد مرور ما يقرب من 15 دقيقة، وبدا فريق «حوريا كوناكري» الأخطر على مرمى محمد الشناوي، فيما استمرت محاولات الفريق الأحمر من أجل إدراك هدف مبكر، لكن دون أي جدوى، ودون أي تغيير يذكر في نتيجة المباراة.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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