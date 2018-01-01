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عصام عبد الفتاح: «فيفا» أكد أن ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك غير صحيحة

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد السيسي
عصام عبد الفتاح: «فيفا» أكد أن ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك غير صحيحة

عصام عبد الفتاح

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كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أنه أرسل ركلة جزاء المقاولون العرب المشكوك فيها أمام الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفصل فيها بشكل رسمي.

وقال عصام عبد الفتاح عبر تصريحات إذاعية: "فيفا فيصل فيها وأكد أن اللاعب كان سيقع على الأرض وجاءت الكرة في يده لذلك لا تستحق ركلة جزاء".

وأضاف عبد الفتاح: "هناك تحامل كبير على أخطاء التحكيم في الدوري المصري رغم أنه لا يوجد حكم يتعمد محاباة فريق على آخر، سنرسل أيضًا ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام المقاولون لفيفا للفصل فيها".

كان الزمالك قد فاز 2-1 على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، وتجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء للمس الكرة يد أحمد أبو الفتوح مدافع الأول في الدقائق الأخيرة رغم أنه كان قد احتسب مثلها للأبيض في الهدف الأول.

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