الشوط الأول| بالفيديو.. الجونة يتقدم بـ «هدف» أمام الأهلي وسط اعترضات على «الحكم»

تقدم فريق الجونة بهدف نظيف في شباك الأهلي بالشوط الأول خلال المباراة، التي تجمعهما حاليًا بملعب السلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ7 بالدوري المصري.

وبدأ الأهلي اللقاء بضغط على مرمى فريق الجونة، ولكن دون خطورة حقيقية تذكر على مرمى الحارس عمر رضوان.

وظهر تأثر لاعبي الفريقين بالأمطار الغزيرة، التي هطلت على أرضية ملعب السلام، وكاد شريف إكرامي أن يكلف فريقه هدفًا بالخطأ، بعد سقوطه إثناء تسديده ضربة المرمى.

وفي الدقيقة 11 أطلق ناصر ماهر تصويبة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت فوق مرمى الحارس عمر رضوان.

وفي الدقيقة 13، تمكن محمد نادي من إحراز الهدف الأول للجونة، بعد استغلاله سقوط سعد سمير، بسبب الأمطار ليُسجل الهدف الأول للفريق الساحلي.

وكاد مصطفى جابر، أن يضيف الهدف الثاني لفريق الجونة، بعد استغلاله عرضية متقنة من جانب الظهير الأيسر «جوناثان»، إلا أن تسديدة الأول مرت بجوار القائم الأيمن للحارس شريف إكرامي.

وواصل فريق الجونة سيطرته على وسط ملعب الأهلي، وسط غياب تام لخطورة المارد الأحمر على مرمى الحارس عمر رضوان.

وواصل الأهلي بحثه عن اكتشاف ثغرة في دفاعات فريق الجونة، إلا أن التمركز الجيد للاعبي الفريق الضيف حرم المارد الأحمر من تحقيق مراده.

وفي الدقيقة 26، تحصل الأهلي على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، ليُسددها هشام محمد بقوة، ولكن تصدى لها الحارس عمر رضوان بثبات.

وتعرض أحمد مجدي لاعب الجونة، لإصابة قوية، بعد تدخل مع أحمد علاء مدافع الأهلي، ليُغادر ملعب اللقاء على أثرها، ويحل أحمد الشناوي بديلًا له في أول تغييرات اللقاء.

وأنقذ الحارس عمر رضوان مرمى فريقه من فرصة هدف محقق للأهلي، في الدقيقة 45، بعد رأسية مميزة من وليد أزارو.

وشهد الشوط الأول، اعترض الجهاز الفني للأهلي، على قرارات محمد عادل حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة، بعد احتساب «الحكم» ركلة حرة لصالح إسلام رشدي، حتى اعترض الجهاز الفني عليه، بعدما رفض احتساب ركلة حرة في كرة لـ «ناصر ماهر» قبلها.