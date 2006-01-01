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عبد الفتاح لـ«الوطن»: سيتم فتح تحقيق مع حكم مباراة «الأهلي» والعقوبة تصل للشطب

منذ 14 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
عبد الفتاح لـ«الوطن»: سيتم فتح تحقيق مع حكم مباراة «الأهلي» والعقوبة تصل للشطب

عصام عبد الفتاح

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أكد عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، فتح تحقيق مع حسن السندبيسي، الحكم الخامس في طاقم محمد معروف، الذي أدار مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم، بشأن عمله في أكاديمية النادي الأهلي.

وقال «عبد الفتاح» لـ«الوطن سبورت»: "قررنا فتح تحقيق فوري مع الحكم لمعرفة مدى صحة عمله في أكاديمية النادي الأهلي".

وتابع: "في حال ثبوت عمله في أكاديمية الأهلي، فمن المؤكد أنه يستحق الشطب".

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