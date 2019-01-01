الأهلي يفشل في إحراز الأهداف بشوط الفرص الضائعة.. وهجوم حاد على حكم المباراة

تعادل الأهلي سلبيًا أمام صن داونز في المباراة، التي تجمعهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولم ينجح المارد الأحمر في تسجيل أي أهداف، على الرغم من الاستحواذ على المباراة بأكملها، دون وجود أي خطورة تذكر من صن داونز على مرمى محمد الشناوي.

ق 1: بداية هجومية من النادي الأهلي، وكاد وليد أزارو أن يتمكن من إحراز أول الأهداف ولكن تصدى لها أونيانجو حارس صن داونز لضربة ركنية.

ق 3: خطأ من وسط الملعب لصالح صن داونز، بعد تدخل أيمن أشرف على لاعب الفريق الجنوب أفريقي.

ق 5: واصل الأهلي الضغط على دفاعات صن داونز، ولكن لم يشكل أي خطورة على مرمى أونيانجو.

ق 7: هدوء في المباراة ولاعبي صن داونز يحاولون امتصاص حماس لاعبي الأهلي في المباراة.

ق 9: استحواذ وتناقل للكرة بين أقدام لاعبي الأهلي في وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.

ق 11: ركلة حرة لصالح صن داونز من منطقة خطرة على حدود منطقة الجزاء، تصطدم بالحائط البشري، وتصل لمحمد الشناوي.

ق 12: هجمة خطرة للنادي الأهلي وصلت إلى وليد أزارو، وتمت عرقلته من قبل لاعب صن داونز، والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر، وسط اعتراضات من اللاعبين.

ق 14: الاستحواذ للأهلي %57 وصن داونز 43%.

ق 15: منع القائم هدفًا محققًا للأهلي بعد تصويبة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء ترتطم بالقائم، ويبعدها دفاع صن داونز.

ق 17: هجمة منظمة للأهلي بدأت من حسين الشحات مرورًا برمضان صبحي، الذي مرر لعلي ملعلو، ليرفع كرة ولكن أبعدها دفاع صن داونز.

ق 17: حسين الشحات يطلق تصويبة قوية، ولكن يتصدى لها أونيانجو حارس صن داونز.

ق 19: عرضية من أحمد فتحي، ولكن أونيانجو حارس صن داونز، يمسك الكرة ويستفز حارس الفريق الجنوب أفريقي جماهير الأهلي، بعدم اللعب بسرعة وقتل اللقاء.

ق 20: عرضية من أحمد فتحي داخل منطقة جزاء صن داونز، لعبها حسين الشحات برأسه، ومنها لحسام عاشور، الذي لعب رأسية ولكن أعلى المرمى.

ق 21: بطاقة صفراء لعمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بعد التدخل على زواني لاعب صن داونز في وسط الملعب.

ق 22: خطأ لصالح لصن داونز من الجهة اليسرى، لعبت عرضية، ولكن أمسكها محمد الشناوي حارس الأهلي.

ق 23: رمضان صبحي يهدر هدفًا محققًا للأهلي، بعدما استلم كرة من جونيور أجايي، ولكنه فضل التمرير ولم يسدد.

ق 25: اعتراضات قوية من لاسارتي على حكم المباراة نظرًا لقيام لاعبي صن داونز بتضييع وقت المباراة.

ق 26: هجمة منظمة للأهلي من جهة علي معلول، الذي مرر كرة عرضية أرضيه، ولم يستفد منها الفريق الأحمر، بعدما فاتت الكرة من أجايي.

ق 28: صوب وليد أزارو كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، ولكن يتصدى لها أونيانجو وتخرج لضربة ركنية.

ق 30: كرة طولية من أيمن أشرف في اتجاه وليد أزارو، ولكن لم يلحق بالكرة وتصل سهلة لحارس صن داونز.

ق 31: تمريرة من رمضان صبحي في اتجاه جونيور أجايي، ولكن طويلة عليه، وتصل لأونيانجو حارس صن داونز.

ق 33: خد وهات بين حسين الشحات ورمضان صبحي قطعها الدفاع، ووصلت لأجايي، الذي حاول التسديد، ولكن الكرة أبعدها الدفاع مجددًا.

ق 34: تصدى أونيانجو تصويبة قوية من رمضان صبحي.

ق 35: الحكم يشهر البطاقة الصفراء لجونيور أجايي، بعد الالتحام بمدافع صن داونز.

ق 36: هجمة للنادي الأهلي من جهة علي ملعلول أرسل كرة عرضية، ولكن الدفاع أبعد الكرة.

ق 37: راوغ رمضان صبحي لاعبي صن داونز، وصوب كرة ضعيفة، وصلت إلى حارس المرمى.

ق 39: أول هجمة خطرة من صن داونز، بعد تسديد من زاوني أمسكها محمد الشناوي.

ق 41: أشهر بكاري جاساما حكم المبارة بطاقة صفراء لأيمن أشرف مدافع الأهلي، بعد الاعتراض على الحكم.

ق 43: تسلل على حسين الشحات لاعب الأهلي، بعدما استلم كرة من أجايي، وكادت تسكن الشباك، والحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من ضائع وسط غضب من الجماهير.