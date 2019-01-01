بالفيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة أغادير بهدف نظيف

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب انتصاره على حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز إبراهيم حسن هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 49.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب الزمالك على دفاعات حسنية أغادير، ولكن دون خطورة على مرمى الضيوف.

وتعرض فرجاني ساسي لاعب الزمالك للإصابة في كاحل قدمه مع الدقيقة 13، بعد تدخل قوي من جانب مدافع حسنية أغادير.

وأجرى الزمالك أول تغييراته الاضطرارية بنزول محمد إبراهيم، بدلًا من فرجاني ساسي، الذي لم يستطع استكمال المباراة بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 18، تباطأ كهربا في تهديد مرمى حسنية أغادير، بعد عرضية مميزة من حمدي النقاز.

ورفض محمد إبراهيم هدية محمود كهربا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس حسنية أغادير.

وحصل محمود علاء مدافع الزمالك على بطاقة صفراء أولى بالمباراة، بعد عرقلة متعمدة للاعب حسنية أغادير في مكان قريب، من حدود منطقة الجزاء.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني من اللقاء ضاغطًا على دفاعات الفريق المغربي ومسيطرًا على وسط الميدان، في المقابل التزم الفريق المغربي بالتراجع الدفاعي الكبير إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 49، افتتح جناح الفريق الأبيض إبراهيم حسن أول أهداف فريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 58، أجرى الجهاز الفني لفريق حسنية أغادير أول تغييرات الفريق بنزول كريم البركاوي على حساب إدريس بناني.

وفي الدقيقة 61، أهدر كريم البركاوي لاعب حسنية أغادير هدفًا محققًا لفريقه، وذلك بعدما صوب كرة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للفريق المغربي بسنتيمترات قليلة فقط.

في الدقيقة 66، ضربة حرة نفذها لاعب حسنية أغادير قوبلت بالرأس، ولكن بعيدة عن مرمى جنش حارس مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 72، أهدر يوسف أوباما مهاجم الزمالك انفردًا تامًا لصالح فريقه، وذلك بعد تصدي حارس مرمى الفريق المغربي لكرة أوباما.

وفي الدقيقة 73، أجرى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، ثاني تغييرات الفريق، بنزول حميد أحداد على حساب كهربا.

في الدقيقة 74، أنقذت العارضة الزمالك بعد كرة عرضية، نفذت أبعدها الدفاع وسددها البركاوي لاعب الفريق المغربي في العارضة، قبل أن تعود للاعب حسنية أغادير، ويسددها بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 83، هجمة خطرة للغاية لصالح حسنية أغادير المغربي، بعد ركلة حرة مباشرة لحسنية أغادير أرسلها لاعب الفريق برأسية قوية، أبعدها جنش من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 85، رفض حكم اللقاء احتساب هدفًا للزمالك، أحرزه إبراهيم حسن، بداعي وجود تسلل على الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 88، التبديل الثالث للزمالك بنزول محمود عبدالعزيز بدلًا من إبراهيم حسن.

الجدير بالذكر، أن الزمالك تعادل سلبيًا أمام حسنية أغادير في مباراة الذهاب بدون أهداف، خلال المباراة، التي جمعتهما بالمغرب الأسبوع الماضي.