المسابقات تؤجل 18 مباراة بالدوري بعد أمم أفريقيا

تعكف لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري برئاسة عامر حسين، على الانتهاء من تسكين المواعيد الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التصديق عليه من قبل مجلس الجبلاية.

وينص التصور المبدئي للجنة المسابقات، على أن يتم تأجيل 18 مباراة حتى بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقبلة، والتي تُصعب من انتهاء المسابقة قبل انطلاقها.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة المقبلة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد تفوقها على منتخب جنوب أفريقيا فيما يخص ملف التنظيم.

وكان هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، قد استعجل لجنة المسابقات خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الانتهاء من تقديم الجدول النهائي للمسابقة قبل انتهاء شهر إبريل الجاري.