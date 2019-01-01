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الإصابة تضرب رمضان صبحي قبل لقاء بيراميدز

01:13 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019
كتب: حسين غريب
الإصابة تضرب رمضان صبحي قبل لقاء بيراميدز

رمضان صبحي

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اشتكى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألام في العضلة الأمامية بعد مران الفريق الأحمر مساء اليوم الثلاثاء.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي غدا قبل مران الفريق لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها وإمكانية مشاركته في المران الجماعي غدا ومدى لحاقه بالمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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