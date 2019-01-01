المستبعدون من مواجهة الدراويش.. الزمالك بدون كهربا وساسي والنقاز أمام الإسماعيلي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة المستبعدين من مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي المقرر لها غدًا، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري العام.

وقرر جروس استبعاد كل من:

فرجاني ساسي للإصابة، ومحمود الونش، وحمدي النقاز للإيقاف، ومحمود كهربا، وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – بهاء مجدي.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- محمد حسن – محمد عنتر – إبراهيم حسن -أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف اوباما- محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: حميد احداد- خالد بوطيب – عمر السعيد.