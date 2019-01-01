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المستبعدون من مواجهة الدراويش.. الزمالك بدون كهربا وساسي والنقاز أمام الإسماعيلي

06:08 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
المستبعدون من مواجهة الدراويش.. الزمالك بدون كهربا وساسي والنقاز أمام الإسماعيلي

كهربا

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة المستبعدين من مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي المقرر لها غدًا، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري العام.

وقرر جروس استبعاد كل من:

فرجاني ساسي للإصابة، ومحمود الونش، وحمدي النقاز للإيقاف، ومحمود كهربا، وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – بهاء مجدي.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- محمد حسن – محمد عنتر – إبراهيم حسن -أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف اوباما- محمد إبراهيم.

في خط الهجوم: حميد احداد- خالد بوطيب – عمر السعيد.

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