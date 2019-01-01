أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صلاح: علينا أن نغير من طريقتنا في معاملة المرأة بثقافتنا

صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

فرجاني ساسي: أحب أطمئن الجماهير.. وأشكر طبيب منتخب تونس

6 أسلحة تسهل مأمورية الزمالك أمام الإسماعيلي.. والدراويش تسعى لاستغلال الغيابات

عاجل| مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا بحضور جماهيري

11:55 م | الأربعاء 17 أبريل 2019
كتب: أحمد فراج
عاجل| مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا بحضور جماهيري

الأهلي وبيراميدز

أخبار متعلقة

تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمحدد لها مساء غدٍ، الخميس، المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، بحضور الجماهير.

وذلك، في ضوء الاتصالات الإيجابية التي جرت بين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهات الأمنية واتحاد الكرة، أثناء اجتماع المجلس الطارىء، مساء اليوم.

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك للمدرب السويسرى: سنخسر البطولات بسببك.. وجروس يرد

استطلاع رأى

  • النجم الساحلي

    النجم الساحلي

  • -

    :

    -

    03:50 PM

    كأس زايد للأندية الأبطال
  • الهلال السوداني

    الهلال السوداني

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • نابولي

    نابولي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • أرسنال

    أرسنال

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

الأكثر قراءة

عاجل| «صلاح» يطلب الرحيل عن ليفربول بسبب كلوب

مخرجة لقاء الزمالك وأغادير: أحترم قرار إيقافي.. ولكني لست حكم المباراة حتى تتم محاسبتي

لاعب الزمالك عن صورة معايرة الأهلى بالخمسة: في لاعيبة عندهم شتموا نادينا ومحدش اتكلم
«لاسارتى» يُجهز تشكيل «الفشل الأفريقى» لمواجهة بيراميدز