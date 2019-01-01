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أمير مرتضى يحفز كهربا بـ50 ألف جنيه للتأهل لنهائي الكونفدرالية

03:34 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
كتب: محمود فؤاد
أمير مرتضى يحفز كهربا بـ50 ألف جنيه للتأهل لنهائي الكونفدرالية

كهربا

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نقلًا عن العدد الورقي

عقد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، وحفّزه بصرف مكافأة مالية استثنائية له حال التألق فى مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية، كما وعد أمير اللاعب بـ50 ألف جنيه من جيبه الخاص حال التأهل الأفريقى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 28 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب، ليستعد بعدها لخوض مواجهة أمام الإنتاج الحربي.

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