أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عبد الله السعيد يحتفل بصدارة بيراميدز للدوري بطريقته الخاصة

عمرو أديب يتحدى: الدوري للزمالك

بالصور| صلاح يحتفل بطريقته الخاصة بعد تكريمه في حفل أكثر 100 شخصية مؤثرة

مستشار الأهلي يوضح حقيقة إحالة لاعبي الفريق للنيابة

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا: تميمة البطولة ذات طابع مصري والإعلان عنها خلال أيام

02:18 م | الأربعاء 24 أبريل 2019
كتب: إبراهيم منصور
اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا: تميمة البطولة ذات طابع مصري والإعلان عنها خلال أيام

محمد فضل

أخبار متعلقة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، أن التميمة الخاصة بالبطولة ستحمل طابعا مصريا خالصا مع لمسات فنية لتصبح رمزا للمحفل الأفريقي، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وبدأ العد التنازلي لإعلان التميمة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، وتستعد اللجنة المنظمة لإعلان التميمة عقب وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الخاص بها في غضون 7 أيام من الآن.

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يفاوض 3 مهاجمين.. وترشيح لاعبين من صن داونز لدعم الدفاع والوسط

استطلاع رأى

  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري الأسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • وولفرهامبتون

    وولفرهامبتون

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • ميلان

    ميلان

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    كأس إيطاليا
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    كأس ألمانيا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

خاص.. كهربا يثير أزمة داخل فندق الزمالك بعد استبعاده من تشكيل مباراة بيراميدز

الأهلي يفاوض «بيفوما وكودجو وأوليموانجو».. وترشيح لاعبين من صن داونز لدعم الدفاع والوسط

محمد صلاح على أعتاب مغادرة ليفربول بسبب «ميلنر» وصدمات الدوري الإنجليزي
قلق بالمنتخب من الهجوم على «السعيد».. و«أمم أفريقيا» أمام المصريين فى الميادين