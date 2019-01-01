اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا: تميمة البطولة ذات طابع مصري والإعلان عنها خلال أيام

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، أن التميمة الخاصة بالبطولة ستحمل طابعا مصريا خالصا مع لمسات فنية لتصبح رمزا للمحفل الأفريقي، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وبدأ العد التنازلي لإعلان التميمة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، وتستعد اللجنة المنظمة لإعلان التميمة عقب وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الخاص بها في غضون 7 أيام من الآن.