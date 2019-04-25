بالفيديو.. الأهلي يعود لاعتلاء عرش الصدارة بثنائية في النجوم

عاد الأهلي لاعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصاره على النجوم هدفين نظيفين، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري، برصيد 67 نقطة، فيما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأحرز وليد أزارو هدف الفريق الأحمر الأول، في الدقيقة السادسة، وسجل رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى، هجمة خطيرة للنادي الأهلي وصلت الكرة إلى رمضان صبحي، داخل منطقة الجزاء لكن دفاع النجوم نجح في إبعاد الكرة من أمام لاعب الأهلي سريعًا.

وفي الدقيقة 4، توغل رمضان صبحي، لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء النجوم من الجانب الأيسر، ليمرر تمريرة عرضية وصلت إلى حسين الشحات، والذي سددها بقوة ومرت أعلى عارضة مرمى النجوم.

وفي الدقيقة 6، نجح وليد أزارو في تسجيل هدفًا للفريق الأحمر في شباك النجوم، وجاء الهدف من انفراد وليد أزارو بمرمى النجوم، والذي سدد الكرة بقوة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم لتصطدم بقدم حارس مرمى النجوم وتصل من جديد إلى أزارو، ليضعها في الشباك الخالية من حارسها بكل سهولة.

وفي الدقيقة 8، انفرد مهاجم الأهلي، وليد أزارو بمرمى النجوم من جديد، لكن حارس الفريق الخصم تصدى لكرته هذه المرة.

وواصل بعد ذلك الفريق الأهلاوي سيطرته على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي النجوم.

وكاد صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي أن يحرز ثاني أهداف الفريق الأحمر في الدقيقة 14 من تسديدة خادعة كادت تدخل شباك الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة النجوم بقليل.

وفي الدقيقة 17، سدد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي رأسية قوية تجاه مرمى النجوم داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، لكنها مرت أعلى عارضة الفريق الخصم بسنتيمترات قليلة فقط.

وواصل العملاق الأهلاوي، بعد ذلك سيطرته على وسط الملعب، في المقابل بدا لاعبي النجوم مستسلمين تمامًا لضغط الفريق الأحمر المتواصل.

وفي الدقيقة 25، انفرد المهاجم المغربي، وليد أزارو لاعب الأهلي بمرمى النجوم من جديد وأطلق تصويبة قوية تجاه مرمى النجوم، تصدى لها حارس مرمى الفريق الخصم ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 29، سدد إسلام الفار، لاعب النجوم تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر أمسك الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 36، سدد علي معلول ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النجوم بسنتيمرات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 40، سيطرة متواصلة من الأهلي، في المقابل استمر التراجع الدفاعي كبير من لاعبي النجوم، والذين عجزوا عن تهديد مرمى الفريق الأحمر بأي فرصة خطيرة حقيقية.

وفي بداية الشوط الثاني، تواصلت سيطرة الأهلي على وسط الميدان، واستمر التراجع الدفاعي الكبير من لاعبي النجوم.

وفي الدقيقة 51، تعرض رمضان صبحي لتدخل عنيف من لاعب وسط النجوم أحمد ربيع الشيخ، ليحصل الأخيرة على كارت أصفر.

وفي الدقيقة 52، أهدر وليد أزارو، مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق بعد انفراده بمرمى النجوم، لكن حارس الفريق الخصم تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 54، وصلت تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء للاعب وسط الفريق الأحمر، صالح جمعة، وسددها بقوة، لكنها علت عارضة مرمى النجوم بقليل.

وفي الدقيقة 55، أجرى النجوم أول تغييراته بنزول جرجس مجدي محل محمود عبدالحليم.

وفي الدقيقة 56، اخترق إسلام الفار منطقة جزاء الأهلي من الجانب الأيسر، ليسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة محمد الشناوي حاي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 58، سدد صالح جمعة كرة قوية من داخل منطقة جزاء النجوم، لكن دفاع الفريق الخصم نجح في إبعاد الكرة في آخر اللحظات من أمام اللاعب الأهلاوي.

وفي الدقيقة 65 سدد لاعب وسط الأهلي، صالح جمعة رأسية قوية من داخل منطقة جزاء النجوم، لكنها اصطدمت في النهاية بعارضة مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 68 توغل إسلام الفار، لاعب النجوم منطقة جزاء الأهلي، وأطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 71، أجري الأهلي أول تغييراته بنزول وليد سليمان على حساب حسين الشحات.

وفي الدقيقة 75، واصل لاعبي الأهلي سيطرتهم على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي مستمر من لاعبي النجوم وذلك خشية من استقبال أي أهداف آخرى.

وفي الدقيقة 77، أجرى الأهلي تغيير جديدًا بنزول صلاح محسن محل أزارو.

وفي الدقيقة 79، حصل محمود فتح الله، مدافع النجوم على إنذار، بعد تدخله العنيف على قدم وليد أزارو مهاجم الأهلي.

وفي الدقيقة 80، سدد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن، تصدى لها حارس مرمى النجوم ببراعة.

وفي الدقيقة 83، حل جيرالدو محل صالح جمعة في الأهلي.

وفي الدقيقة 84، أجرى النجوم ثالث تغييراته بنزول طوسون إيميليو محل محمود فتح الله.

وفي الدقيقة 85، أحرز رمضان صبحي ثاني أهداف الأهلي، بعدما توغل داخل منطقة جزاء النجوم، ليراوغ أكثر من مدافع ببراعة وحارس مرمى النجوم، ويسدد كرة قوية استقرت في شباك الخصم مباشرة.

وفي الدقيقة 87، سدد جيرالدو كرة قوية من داخل منطقة جزاء النجوم، لكن كرته علت عارضة مرمى الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 92، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنجوم، سدد صلاح أمين، وتصدى لها محمد الشناوي ببراعة كبيرة.