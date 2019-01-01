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فرجاني ساسي يستقبل أزمة حلقته مع رامز جلال بتعليق طريف: دعواتك مستجابة

أزمة داخل الزمالك بعد حلقة فرجاني ساسي مع رامز جلال

08:33 م | الخميس 09 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد
أزمة داخل الزمالك بعد حلقة فرجاني ساسي مع رامز جلال

فرجاني ساسي

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أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الحلقة التلفزيونية التى ظهر فيها فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مع رامز جلال في برنامجه تسببت في وجود أزمة كبيرة داخل اروقة القلعة البيضاء بعدما وصلت إلى إدارة النادي معلومات بأن اللاعب قام بترتيب تصوير الحلقة دون علم إدارة النادي.

وكان الوطن سبورت قد نشر أن لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي تعمد الحصول على كارت أصفر أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب بتروسبورت، في المواجهة التي كانت مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 24، والتي انتهت بانتصار الأبيض بهدف نظيف.

وأن السبب الرئيسي وراء ذلك أن اللاعب التونسي يرغب في الغياب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المصري لرغبته في الذهاب في رحلة خارجية خلال الفترة المقبلة وهو موعد تصوير الحلقة وسافر اللاعب بالفعل الي الخارج لانه كان غائبا عن مباراة حسنية أغادير المغربي يوم 7 أبريل وبجانب غيابه أيضا عن مواجهة المصري يوم 11 ابريل.

يذكر ان فرجاني ساسي تعرض لإصابة قوية في القدم خلال مباراة الإياب يوم 14 أبريل أمام أغادير ومن وقتها وهو غائب عن مباريات الزمالك  

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