جروس ينفعل على لاعبي الزمالك بعد هدف وادي دجلة

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كريستيان جروس
انفعل كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على لاعبي الفريق عقب هدف وادي دجلة، الذي أحرزه محمد هلال في الدقيقة 66.
وهاجم جروس اللاعبين بسبب التراخي وعدم الالتزام والتمرير السيء للكرة، في وسط الملعب.
ويتقدم الزمالك حاليًا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة، التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الممتاز.
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