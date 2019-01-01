بالفيديو| الزمالك ينتزع انتصارًا صعبًا من أنياب غزلان دجلة في الدوري

حقق الزمالك انتصارًا صعبًا وثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

وبدأ الزمالك اللقاء بشكل قوي وضغط على وادي دجلة، لأجل تحقيق الفوز والتسجيل المبكر، فيما حاول دجلة امتصاص حماس لاعبي الأبيض.

الأبيض بالمركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري

ورد وادي دجلة بالسيطرة على الكرة في وسط الملعب، لكنه لم يصل لمرمى الزمالك سوى في فرصة خطيرة لحسام عرفات مرت بجوار القائم الأيمن لجنش.

وهدأ اللعب بشكل كبير، بعد مرور 20 دقيقة، حتى جاء هدف الزمالك الأول، عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 22.

وأخطأ محمد عبدالمنصف، حارس وادي دجلة بشكل ساذج للغاية، لتصطدم تسديداه في أحد لاعبي الزمالك، لتتهادى أمام عمر السعيد، الذي أودعها الشباك.

وحاول فريق وادي دجلة بعد ذلك البحث عن فرصة التعادل لكن دفاع الزمالك تصدى لهجمات الفريق الدجلاوي ببراعة.

وقبل بداية الشوط الثاني، أجرى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك أول تغييرات فريقه بنزول محمد عبدالغني على حساب "الونش".

ونجح الفريق الأبيض في امتلاك السيطرة والأفضلية على مجريات اللعب منذ بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 احتسب حكم مباراة الزمالك ودجلة ركلة جزاء للنادي الأبيض، بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي دجلة.

ليتصدى محمود علاء، مدافع الزمالك لركلة الجزاء ويصوبها قوية في شباك الفريق الدجلاوي.

بعد ذلك، انحصر اللعب بين كلا الفريقين في وسط الميدان، وذلك دون أي فرص خطيرة تذكر لأيًا من الجانبين.

ونجح فريق وادي دجلة في السيطرة على مجريات اللعب خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 61، استلم محمد هلال مهاجم وادي دجلة تمريرة رائعة، داخل منطقة جزاء الزمالك وصوبها تجاه المرمى، لكن دفاع الأبيض كان لها بالمرصاد وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 66، تمريرة بينية من لاعب وسط دجلة بوزاس، ووصلت إلى إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، الذي بدوره أرسل كرة عرضية واستلام جيد من محمد هلال بتسديدة متقنة على يمين جنش لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 64 أجرى جروس ثاني تغييرات الزمالك بنزول إبراهيم حسن محل زيزو.

وفي الدقيقة 68، كاد يضيف دجلة ثاني الأهداف، بعدما سدد لاعب دجلة بوزاس كرة قوية اصطدمت بمحمود علاء، وكادت أن تغير الكرة طريقها إلى شباك الزمالك، لكن جنش حارس الأبيض تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 75، أجري السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك ثالث تغييرات فريقه بنزول محمد إبراهيم محل أوباما.

بعد ذلك واصل لاعبي وادي دجلة سيطرتهم على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع فني كبير في أداء لاعبي الزمالك، والذين لجأوا إلى التكتل الدفاعي عند وسط ملعبهم خوفًا من تلقي هدف التعادل.

وفي الدقيقة 81، أجرى وادي دجلة أول تغييراته، بنزول محمد رضا محل أحمد سعيد.

وفي الدقيقة 85، أجرى تاكيس جونياس، المدير الفني لدجلة ثاني تغييرات فريقه بنزول رمزي خالد على حساب إبراهيما نداي.

وكيف بعد ذلك فريق وادي دجلة من ضغطه الكبير على دفاعات الزمالك، لكن دون خطورة تذكر خلال الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 87، أجرى دجلة آخر تغييراته بنزول مصطفى طلعت محل محمد هلال.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 63 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد دجلة عند 35 نقطة في المركز العاشر.