رئيس الزمالك لـ"نهضة بركان": "احنا مش الصفاقسي والمعاملة بالمثل"

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة لرئيس نادي نهضة بركان المغربي، قبل مواجهة الفريقين التي سوف تقام يوم 19 من الشهر الجاري في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب.

وقال رئيس الزمالك أثناء جلسته مع اللاعبين، موجها الحديث لحميد أحداد: "الزمالك مش الصفاقسي، نتعامل مع الشعب المغربي بمنتهى الاحترام والأدب، ما حدث مع الصفاقسي عيب، ليس من سمات أخلاق المغاربة، عيب أن يتم ضرب جرس إنذار الساعة 5 الفجر، اللي هيتعمل هناك، هنعمله هنا في مصر، سواء باحترام وكرم وضيافة".

وأكمل رئيس الزمالك حديث للاعب المغربي: "لن ترحل عن الزمالك، ودورك قادم لا محالة، لا يمكن أن نلاعب 22 لاعبا في المباراة، ولكن حتما دورك سيأتي، طارق حامد كالعادة كنت راجل وقائد بجد، مثل حازم إمام".

وشدد: "أمامنا 180 دقيقة، سنطير إلى المغرب بطائرة خاصة، ورجاء خاص من رئيس نهضة بركان من فضلك لا تسيئ إلى المغرب بالأفعال الصبيانية، بالنسبة للاعبين، نثق فيكم، لم نبخل عليكم بأي شئ، صرفنا المكافآت لجميع اللاعبين سواء لعب أو ملعبش سافر أو مسافرش".

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عقد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، اجتماعًا مع منصف خماخم، رئيس النادي الصفاقسي، للحديث حول الصعوبات، التي حسب قوله تعرضت لها بعثة فريقه في المغرب، خلال مشاركته بإياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان.

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