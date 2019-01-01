أزارو يقود هجوم الأهلي أمام سموحة.. وسليمان وإكرامي على دكة البدلاء

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والتي ستقام بعد قليل، على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة ، حسين الشحات، رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو.

كما ضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من: شريف إكرامي، حسام عاشور، رامي ربيعة، وليد سليمان، جيرالدو، جونيور اجاي، مروان محسن.

أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وسموحة

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وسموحة، على أن يعاونه، كل من محمود أبو الرجال ويوسف البساطي ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمود ناجي وعبد العزيز السيد حكما خامسا.