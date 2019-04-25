35 دقيقة.. بالفيديو| الأهلي يواصل إضاعة الأهداف أمام سموحة.. وأزارو يهدر هدفًا

مرت 35 دقيقة حتى الآن من اللقاء، الذي يجمع فريقي الأهلي وسموحة حاليًا، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 19 توغل من صالح جمعة لحدود منطقة جزاء سموحة ولكن تدخل من مدافع الفريق السكندري ويستخلص الكرة، وسط اعتراض كبير من صالح جمعة لاعب الأهلي على حكم المباراة لاحتساب خطأ.

في الدقيقة 23 ديريك نسيبامبي مهاجم سموحة يتوغل لمنطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة، ولكن أيمن أشرف يبعد الكرة لضربة ركنية.

ق 26 هجمة منظمة للغاية من جانب الأهلي بدأت من حسين الشحات بعد تبادل رائع للكرة مع رمضان صبحي ثم هيأها الشحات بكعبه لرمضان الذي صوب بقوة ولكن تصدى لها حارس المرمى.

في الدقيقة 27 تسديدة لأحمد فتحي لاعب الأهلي ولكن تصدى لها أبوجبل وترتد في ساق عمرو السولية وتخرج بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 30 حسين الشحات يرسل كرة عرضية أرضية تصل إلى وليد أزارو ولكنه سدد الكرة ضعيفة وأمسكها أبوجبل.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.