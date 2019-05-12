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فرج عامر عن خسارة سموحة أمام الأهلي: "مهزلة كروية"

01:15 ص | الأحد 12 مايو 2019
كتب: باسم الصبروتي
فرج عامر عن خسارة سموحة أمام الأهلي: "مهزلة كروية"

فرج عامر

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شن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة هجوما حادًا علي أداء حكم مباراة فريقه أمام الاهلي بعد خسارة سموحة أمام الفريق الأحمر بهدف دون رد، مساء اليوم السبت في إطار منافسات الإسبوع الثانى والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

فرج عامر يشن هجومًا حادًا على حكم مباراة الأهلي وسموحة

وقال عامر في تصريحات صحفية عقب لقاء فريقه أمام الأهلي "ماحدث في المباراة مهزلة"، مشيرًا إلى أن سموحة لم يخسر المباراة بل الكرة المصرية هى التى خسرت.

فرج عامر: "الله يخرب بيت اللي بوظ الكرة في مصر"

وأضاف: "الأهلي خسر بالخمسة في بطولة أفريقيا لأنه لا يجد مثل هؤلاء الحكام.

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