محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك والداخلية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك والداخلية ضمن مسابقة الدوري العام التي تقام اليوم والمؤجلة من الجولة الـ29 للحكم محمد الصباحي.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة منتشياً بفوزه على وادى دجلة بهدفين لهدف فى الجولة الـ29 المؤجلة من الدورى، ويحل أبناء ميت عقبة فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

يذكر أن الزمالك وافق علي تعيين حكام مصريين لمباراته أمام الداخلية، بعد سلسلة من المباريات التي خاضها بحكام أجانب.

الزمالك يسعى لمواصلة الزحف نحو القمة أمام الداخلية