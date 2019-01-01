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كهربا يُحرز أول أهداف الزمالك في مرمى الداخلية

10:20 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: إسلام حجازي
كهربا يُحرز أول أهداف الزمالك في مرمى الداخلية

كهربا

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أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك الداخلية، خلال المباراة المقامة بينهما بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف عن طريق كهربا ، في الدقيقة 19.

وانطلقت مواجهة الزمالك مع الداخلية في تمام العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

ويأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، في مواصلة الانتصارات بالبطولة المحلية، لأجل الزحف نحو القمة.

بينما يرغب علاء عبد العال المدير الفني للداخلية تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من قاع الجدول.

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