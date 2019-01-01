لجنة الحكام ترفض التحقيق مع الحكم.. و"عمر": حسام وإبراهيم رددا عبارات: "أنت عايز الأهلي يكسب"

نقلًا عن العدد الورقي

تعالت أصوات داخل اتحاد الكرة للمطالبة بضرورة إحالة حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة، للجنة الانضباط، للتحقيق معهما فى واقعة الهجوم على الجبلاية بشكل عام، وحكم مباراة الأهلى أمين عمر والتحكيم المصرى بشكل خاص.

وطالب أكثر من عضو بمجلس الجبلاية، هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، بضرورة التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة التوأم منعاً لتكرارها ويفاضل مسئولو الجبلاية بين إحالة التوأم للجنة الانضباط للتحقيق معهما، أو فرض عقوبات مضاعفة عليهما، وستشهد الساعات المقبلة الإعلان عن القرار الرسمى فى هذا الشأن.

وكان حسام وإبراهيم حسن أطلقا تصريحات نارية بالمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى، وأكد الثنائى أن الكرة المصرية لن ينصلح حالها طالما يتعمد الحكام مجاملة الأندية الكبيرة، وقال حسام حسن: «حسبى الله ونعم الوكيل، عليّا الطلاق الحكم أمين عمر كان هيصفر ينهى الماتش، لكن المساعد قال له لا لسه كمل باقى دقيقتين لحد ما سجل الأهلى الهدف، ودا حصل قدامى».

وعلمت «الوطن» أن تقرير أمين عمر حكم مباراة الأهلى وسموحة، تضمن التأكيد على أنه أدار المباراة هو وطاقمه بشكل رائع، وحرص على إعطاء كل فريق حقه، واحتسب 7 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، لتقديره بأن الشوط الثانى تعطل كثيراً، وأكد أمين عمر، فى تقريره، أنه فوجئ باعتراضات شديدة من الجهاز الفنى ولاعبى سموحة عقب إحراز الأهلى هدفه فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لدرجة أن حسام وإبراهيم حسن نزلا أرض الملعب واعترضا عليه بشدة، ورددا عبارات مثل: «حسبى الله ونعم الوكيل، انت مصمم أن الأهلى يكسب الوقت انتهى ومش عاوز تصفر غير لما الهدف ييجى ورفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، فتح تحقيق مع الحكم أمين عمر بسبب اتهامات محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، ضده بأنه أهلاوى، وعائلته ينشرون على الفيس بوك صوراً وبوستات لدعم الأهلى، كما أن اللقاء لم يشهد أخطاء فنية من الحكم أمين عمر أو الطاقم المساعد له وأن الضجة التى أثيرت بشأن الوقت المحتسب بدلاً من الضائع الذى سجل فيه الأهلى هدف الفوز بالدقيقة الثامنة، رغم أن أمين عمر احتسب سبع دقائق فقط، أمر تقديرى للحكم.

من جانبه، أكد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الحكم أمين عمر لم يؤثر على نتيجة مباراة الأهلى وسموحة، ولم تشهد المباراة ارتكاب طاقم الحكام لأخطاء فنية.