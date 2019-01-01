بالفيديو.. الزمالك يرتقي لوصافة الدوري بثنائية في شباك الداخلية

حقق الزمالك انتصارًا ثمينًا على الداخلية بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وأحرز هدفا الزمالك، اللاعب كهربا في الدقيقة 19، وأوباما في الدقيقة 73، فيما أحرز إبراهيم أبو اليزيد هدف الداخلية في الدقيقة 61.

وبدأ اللقاء بشكل هجومي من الداخلية خلال اللحظات الأولى من اللقاء، على أمل مباغتة الفريق الأبيض.

ورد الزمالك، بتوغل من جانب مهاجمه "كهربا"، نحو منطقة جزاء الداخلية، لكن تم إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة من دفاع الفريق الشرطي.

وفي الدقيقة 9، حاول من جديد الداخلية عن طريق عرضية من محمود شديد، لاعب الداخلية، حاول إيشا إيناسو، لعب الكرة برأسه، ولكن أبعدها الدفاع.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب من جديد، لكن انحصرت الكرة في منطقة وسط الملعب.

وأحرز الزمالك الهدف الأول في شباك الداخلية،عن طريق "كهربا"، في الدقيقة 19 من ضربة ثابتة بمهارة عالية.

وانتفض الداخلية وحاول تعديل النتيجة، لكن محاولاته كلها تحطمت أمام دفاع الزمالك حتى الدقيقة 30.

ووصل الزمالك في أكثر من كرة خطيرة، عن طريق عمر السعيد، ومحمود كهربا، لكن الأبيض، افتقد للدقة أمام المرمى.

الشوط الأول بالفيديو.. الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف كهربا

وتبادل لاعبي كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 49، اخترق إبراهيم حسن دفاعات الداخلية من الجانب الأيمن، لينفرد على إثرها بمرمى محمد صبحي حارس الداخلية، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة وأخرجها إلى ركينة.

وفي الدقيقة 53، سدد إبراهيم أبو اليزيد، لاعب الداخلية كرة صاروخية نحو منتصف شباك مرمى الزمالك من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأبيض، لكن عماد السيد، حارس الزمالك تمكن من الإمساك بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 54، أجرى علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية أول تغييرات فريقه بنزول كيفن موهيري على حساب أشرف مجدي.

وفي الدقيقة 58، تمريرة عرضية نحو منطقة جزاء نادي الزمالك، ووصلت إلى إيشا لاعب الداخلية، الذي سدد رأسية نحو الشباك تمكن منها عماد السيد وأمسك بالكرة.

ونجح الزمالك، في السيطرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع نسبي من لاعبي الداخلية إلى حدود منتصف ملعبهم خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 61، أحرز الداخلية هدف التعادل عن طريق إبراهيم أبواليزيد، من تسديدة من داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 66، اعتراضات كبيرة من لاعبي الزمالك على حكم المبارة بعد وقوع زيزو داخل المنطقة مطالبين الصباحي باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 67، أجرى الزمالك ثاني تغييراته بنزول محمد إبراهيم وخروج محمود عبدالعزيز.

وفي الدقيقة 68، عرضية من بهاء مجدي وصلت إلى محمود كهربا لعبها برأسه في الشباك، ولكن تصدى لها محمد صبحي، وأبعدها لركنية.

ونجح الزمالك في تسجيل ثاني أهدافه في شباك الداخلية بقدم أوباما، والذي أطلق قذيفة صاروخية من داخل منطقة جزاء الداخلية.

وفي الدقيقة 78، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للداخلية، وأشهر الكارت الأحمر في وجه بهاء مجدى لعرقلته أحد لاعبي الداخلية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 80، سدد إبراهيم أبواليزيد ركلة الجزاء، لكن عماد السيد حارس الزمالك تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 81، تصدى عماد السيد لتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليصطدم بالقائم الأيمن ويخرج مصابًا ويحل عمر صلاح بديلًا له.

وفي الدقيقة 86، أجرى الداخلية تغييرًا بنزول يارو ذكري، على حساب محمود القط.

وفي الدقيقة 94، سدد كهربا كرة قوية من داخل منطقة جزاء الداخلية، تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وفي الدقيقة 95، حل حمودي شتا لاعب الداخلية بديلًا لـ محمد جمال تريكة.

الزمالك يرتقي للوصافة وتأكد هبوط الداخلية

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 66 نقطة في الوصافة، في المقابل توقف رصيد الداخلية عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير ليتأكد بذلك هبوطه رسميًا لدوري القسم الثاني.