"تصل إلى 3 آلاف جنيه".. رئيس الزمالك يفرض غرامة على الأعضاء بسبب الاشتراكات

قرر رئيس نادى الزمالك فرض غرامة مالية على كل عضو لم يسدد الاشتراك السنوي في المدة التي تم تحديدها من قبل لجنة الاشتراكات بالقلعة البيضاء.

وتقرر أن يكون السداد في الفترة من 1/6/2019 وحتى 30/6/2019 بدون غرامات مالية، وفي الفترة من 1/7/2019 وحتى 31/7/2019 يتم السداد مع دفع غرامة 500 جنيها.

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بينما في حالة السداد في الفترة من 1/8/2019 وحتى 31/872019 سيتم توقيع غرامة قدرها ألف جنيه، ومن بعد ذلك ستصل الغرامة ثلاثة آلاف جنيه، بحسب ما قرره رئيس النادي.